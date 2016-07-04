Селюк: «ЦСКА – достойный клуб, но интерес к Траоре есть не только с их стороны»

Агент нападающего «Монако» Ласины Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что его клиент может быть арендован ЦСКА.

«Интерес к Траоре есть не только со стороны ЦСКА. Почему французская пресса пишет именно об армейцах? Видимо, потому, что Траоре раньше выступал в России.

Со своей стороны могу сказать, что ЦСКА – достойный клуб. Для Ласины играть в такой команде, где все суперхорошо, как в организационном плане, так и в спортивном, – отличный вариант. Но пока ничего не решено. Думаю, через пару дней все станет ясно», – сказал Селюк.