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    Селюк: «ЦСКА – достойный клуб, но интерес к Траоре есть не только с их стороны»

    Агент нападающего «Монако» Ласины Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что его клиент может быть арендован ЦСКА.

    «Интерес к Траоре есть не только со стороны ЦСКА. Почему французская пресса пишет именно об армейцах? Видимо, потому, что Траоре раньше выступал в России.

    Со своей стороны могу сказать, что ЦСКА – достойный клуб. Для Ласины играть в такой команде, где все суперхорошо, как в организационном плане, так и в спортивном, – отличный вариант. Но пока ничего не решено. Думаю, через пару дней все станет ясно», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2016 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      солмон 5 июля 2016, 02:28

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