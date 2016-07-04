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Зинченко: «Для меня это новый вызов, и это только начало»

4 июля 2016, 18:32
4

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность двум своим бывшим клубам – «Уфе» и донецкому «Шахтеру». Напомним, сегодня официально стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Сити».

«Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Футбольному клубу «Шахтер» и футбольному клубу «Уфа»! Спасибо всем тем, кто в меня верил! И тем, кто не верил. Для меня это новый вызов, и это только начало», – написал Зинченко в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Шахтер Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (4)
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Сергей Свояк
1467649692
Удачи! Раз такое дело ))
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gambler35
1467650795
Все в твоих руках! и ногах!
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ManUtd-Volgograd
1467654008
Какой вызов? Зинченко - днарь! 2 раза выйдет на замену, потом по арендам пойдет, и через 3 года перейдет в Днепр!
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Truly
1467654058
Сразу, не раздеваясь, в аренду - Чарльтон, Рединг, Брайтон ждут его.
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