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    В «Манчестер Сити» официально подтвердили переход Зинченко

    «Манчестер Сити» официально подтвердили переход полузащитника «Уфы» и сборной Украины Александра Зинченко. Подробности сделки пока не сообщаются. Ранее появилась информация, что стороны подписали пятилетний контракт. В ближайшее время молодой футболист должен прибыть в расположение своего нового клуба. Стоит отметить, что заинтересованность в этом трансфере лично высказал новый наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    В прошедшем сезоне Зинченко провел в составе «Уфы» 24 матча в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    04.07.2016 15:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 июля 2016, 21:05

      Отличные деньги для Уфы, учитывая что взяли даром! Можно достойно усилиться!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 4 июля 2016, 19:54

      За такие деньги руководству Мансити даже не жалко будет если вдруг не заиграет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Степашкин Вова 4 июля 2016, 23:54

      Зато в ПСВ очень даже умеют. И бегать он будет именно в составе ПСВ пока не станет лучшим хавбеком чемпионата Нидерландов. Если станет, в чем конечно уверенным быть нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 4 июля 2016, 19:20

      А что они в нём нашли? Он действительно так хорош?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 4 июля 2016, 18:38

      Хоть у одного хохла сбылась мечта уехать в Бриташку )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner > Mariner 4 июля 2016, 18:56

      И то не с помощью майдана, а благодаря России ))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 4 июля 2016, 17:36

      ОЛЕКСАНДР!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      djsid 4 июля 2016, 17:29

      Удачи Саша!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 4 июля 2016, 17:19

      один из источников пишет что 4 млн отдали за него.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 4 июля 2016, 17:15

      Молодец!

      -1
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