В «Манчестер Сити» официально подтвердили переход Зинченко

«Манчестер Сити» официально подтвердили переход полузащитника «Уфы» и сборной Украины Александра Зинченко. Подробности сделки пока не сообщаются. Ранее появилась информация, что стороны подписали пятилетний контракт. В ближайшее время молодой футболист должен прибыть в расположение своего нового клуба. Стоит отметить, что заинтересованность в этом трансфере лично высказал новый наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

В прошедшем сезоне Зинченко провел в составе «Уфы» 24 матча в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.