Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прудников тренируется с «Оренбургом»

    Бывший нападающий «Амкара» Александр Прудников, который не смог продлить контракт с пермским клубом, сейчас находится в тренировочном лагере «Оренбурга». Однако контракт пока не подписан. Не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время.

    В прошедшем сезоне за «Амкар» Прудников провел 29 матчей, в которых забил два гола. В карьере 27-летнего футболиста есть опыт выступления за «Спартак», «Терек», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Аланию», «Рубин» и московское «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2016 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 5 июля 2016, 12:25

      Отлично. Ставлю на 5 офсайдов в матчах против Амкара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 5 июля 2016, 11:32

      ну и хорошо , что избавились? от этого игрока ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:56

      Такова доля спартаковцев -- по рукам ходить.

      Сперва их пиарят как перспективнейшую молодёжь -- а потом обращаются как с краснобелым шлаком и непрерывно избавляются с каждого места трудоустройства.

      Спартак массово плодит бесполезных бройлеров, просто переводя материал в отходы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11