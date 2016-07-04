Прудников тренируется с «Оренбургом»

Бывший нападающий «Амкара» Александр Прудников, который не смог продлить контракт с пермским клубом, сейчас находится в тренировочном лагере «Оренбурга». Однако контракт пока не подписан. Не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время.

В прошедшем сезоне за «Амкар» Прудников провел 29 матчей, в которых забил два гола. В карьере 27-летнего футболиста есть опыт выступления за «Спартак», «Терек», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Аланию», «Рубин» и московское «Динамо».