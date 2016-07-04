В среду Муса пройдет медобследование в «Лестере»

Агент Тони Харрис, который представляет интересы нападающего Ахмеда Мусы, рассказал подробности трансфера своего клиента из ЦСКА в «Лестер». Стороны уже согласовали все условия перехода. Сумма сделки составит 16,6 миллиона фунтов стерлингов.

«Могу подтвердить, что трансфер уже в финальной стадии. Муса прибудет в Англию в среду, чтобы пройти медобследование», – приводит слова Харриса BBC.

В прошедшем сезоне Муса провел за ЦСКА 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов. Нигериец присоединился к красно-синим в январе 2012 года, перейдя из голландского «Венло» за 5 миллионов евро.