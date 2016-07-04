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    Ван Гаал может сменить Вилмоста в сборной Бельгии

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс может быть уволен со своего поста из-за вылета команды в четвертьфинале Евро-2016, сообщает Het Laatste Nieuws. Известно, что в случае такого решения королевской бельгийской футбольной ассоциации придется выплатить специалисту за досрочный разрыв контракта 1 миллион евро. Ситуация может проясниться в течение ближайшей недели.

    Заменить Вилмотса на этом посту может бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал. Сейчас 64-летний голландский специалист проводит отпуск в Португалии. В 2009 году он уже имел шанс возглавить Бельгию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 14:42
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +50

      roskaz 4 июля 2016, 14:54

      Будет подымать на достойный уровень молодёжь Челси)))

      -1
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