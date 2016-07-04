«Лестер» заплатит ЦСКА за Мусу 25 миллионов без учета бонусов

Эксперт мирового трансферного рынка Дэниел Мартинс прокомментировал скорый переход нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы в «Лестер».

«Муса прибудет в Англию в понедельник. Ему предстоит пройти медицинское обследование. Я могу подтвердить, что «Лестер» заплатит за футболиста 25 миллионов евро, но без учета бонусных отчислений. Мусу пытались перехватить «Саутгемптон» и «Вест Хэм». Оба клуба отправляли в ЦСКА официальные запросы на трансфер. Однако участие «Лестера» в Лиге чемпионов стало основным козырем лис», – приводит слова Мартинса Owngoalnigeria.