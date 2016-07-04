Пайе: «Это была наша лучшая игра на Евро-2016»

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайе поделился своими впечатлениями после матча против Исландии (5:2).

«Мы забили много голов, и это очень хорошо. Кроме того, мы забили намного быстрее, чем в прошлых играх. Это был наш лучший матч на турнире.

Мы очень много работали, чтобы проанализировать игру Исландии. Изучили их сильные и слабые стороны.

Германия? Я не думаю, что они ослаблены. Все же это чемпионы мира. Нам нужно хорошо отдохнуть и подойти к этой игре в своем лучшем состоянии», – заявил Пайе.