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    Евро-2016. Франция разгромила Исландию и вышла на Германию

    Сборная Франции разгромила Исландию в четвертьфинале Евро-2016 со счетом 5:2. Дублем в этой встрече отметился Оливье Жиру, еще по голу забили Антуан Гризманн, Димитри Пайе и Поль Погба. Репутацию исландцев точными ударами спасли Колбейн Сигторссон и Биркир Бьярнасон.

    В полуфинале команда Дидье Дешама сыграет с Германией. Матч состоится 7 июля.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

    Франция – Исландия – 5:2 (4:0)

    Голы: 1:0 – Жиру, 12; 2:0 – Погба, 20; 3:0 – Пайе, 43; 4:0 – Гризманн, 45; 4:1 – Сигторссон, 56; 5:1 – Жиру, 59; 5:2 – Бьярнасон, 84.

    Франция: Льорис, Эвра, Гризманн, Погба, Жиру (Жиньяк, 60), Матюиди, Пайе (Коман, 80), Сиссоко, Санья, Косиельни (Мангала, 72), Умтити.

    Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Гудмундссон, Бьярнасон, Сигортссон (Гудьонсен, 83), Сигурдссон Г., Арнасон (Ингасон, 46), Бедварссон (Финнбогассон, 46), Гуннарссон, Скуласон.

    Предупреждения: Бьярнасон, 58; Умтити, 75

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 23:51
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 4 июля 2016, 08:28

      А вот и ещё один скрытый финал! Именно из этой пары кто-то будет чемпионом!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 июля 2016, 04:28

      Два мяча все же удалось забить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 4 июля 2016, 03:21

      не верю я в этот матч) уж слишком легко забивали французы

      3
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Snerg 4 июля 2016, 11:35

      согласен, без сопротивления забивали французы
      договорняк какой-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 4 июля 2016, 02:02

      Исландцы круты!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 4 июля 2016, 01:26

      все молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 июля 2016, 00:58

      Неоднозначный матч для Франции...С одной стороны, всё по делу и заслужено...С другой, пропустили 2 гола от Исландцев + непоставленный пенальти за руку Эвра в штрафной (немцы чуть из-за этого не поплатились)...Вроде бы и хочется сказать, что при разгромном счёте, но огрехи в обороне были, причём порой серьёзные...Немцы за это (пусть даже и без Гомеса) могут сильно наказать...А исландцам хочется сказать "Спасибо!"...за игру, за эмоции, за ВСЁ, что было на поле и вокруг него...Это было круто, по-футбольному круто!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12

      андрейка24 4 июля 2016, 00:51

      привет германии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 июля 2016, 00:47

      Матч достойный финала.

      -2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 июля 2016, 00:46

      немцы разгромят французов, если только в серии пенальти...но до этого врядли дело дойдет

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 4 июля 2016, 00:39

      Могу сказать точно одного из финалистов.Это Германия.Второго предсказать сложней,там борьба хоть будет.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Ronaldinho R10 4 июля 2016, 00:47

      могу предсказать чемпионаевропы, который уже определится в полуфинале

      0
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