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    Слуцкий: «Я понял, что сборная – не мое. Есть ряд факторов, которые мне не по душе»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, покинувший пост наставника сборной России, заявил, что больше не планирует заниматься делами национальной команды. Об этом российский специалист рассказал в интервью «Российской газете».

    – Вы твердо решили распрощаться со сборной?

    – Да. Это пересмотру не подлежит.

    – И даже, возможно, в неком будущем?

    – Я понял – не мое. Мне бы не хотелось к этому возвращаться. Есть ряд факторов, которые мне не по душе.

    – А кто займет этот пост?

    – Не знаю. И это не ко мне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 16:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1811

      gor77 4 июля 2016, 10:36

      Мысли вслух! )))
      Все мы, кто здесь пишет, по-своему переживаем за футбол. Все хотят одного - успехов и удачи. Ну почему обязательно надо писать свои "советы"? Ведь мы видем, в основном, только малую часть всего процесса. И никто из нас никогда не будет "у руля сборной или клуба". Но разбираемся в футболе почище всех специалистов вместе взятых! )))) М-дя! Ну, да ладно!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 июля 2016, 09:32

      Вот интересно:если бы Россия вышла в 1/2,то Лёня бы сказал,что сборная - это его?)

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 июля 2016, 01:10

      Сложно заставить бегать миллионеров по полю, особенно если миллионы им на шару достались

      2
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      Рейтинг: +11227

      alp 3 июля 2016, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вроде профи, и сам должен был понимать.... хотел на двух лошадях покататься да седалища не хватило

      -4
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      Рейтинг: +1289

      каа 3 июля 2016, 21:35

      поздно понял однако....

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 июля 2016, 19:09

      Слуцкий мужик, причём порядочный, в отличии от многих....

      9
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      Рейтинг: +11227

      alp > hunta 3 июля 2016, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      порядочный не стал бы заниматься тем, что не умеет

      -6
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 3 июля 2016, 19:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пенсионеры уйдут и будет леня в жо...е

      -4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 июля 2016, 18:13

      Молодец, что признал, а то некоторых с этой кормушки только силой можно выдворить. Удачи, Леня, в РФПЛ.

      12
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Антибиотик 4 июля 2016, 02:21

      Попробовал, понял, что не "его", отказался, всё правильно, а ошибки конечно-же были, так у кого их не было, у Капелло что-ли?

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      Рейтинг: +387

      petlyra > Антибиотик 4 июля 2016, 02:40

      ...и в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +29

      Her.O 3 июля 2016, 17:33

      Слуцкий молодец. Статус ЦСКА это показывает. Лучше тренер в России только Бердыев.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июля 2016, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спецом завалил,что бы в цска остаться

      -7
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