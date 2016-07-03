Слуцкий: «Я понял, что сборная – не мое. Есть ряд факторов, которые мне не по душе»

Мысли вслух! )))
Все мы, кто здесь пишет, по-своему переживаем за футбол. Все хотят одного - успехов и удачи. Ну почему обязательно надо писать свои "советы"? Ведь мы видем, в основном, только малую часть всего процесса. И никто из нас никогда не будет "у руля сборной или клуба". Но разбираемся в футболе почище всех специалистов вместе взятых! )))) М-дя! Ну, да ладно!
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, покинувший пост наставника сборной России, заявил, что больше не планирует заниматься делами национальной команды. Об этом российский специалист рассказал в интервью «Российской газете».
– Вы твердо решили распрощаться со сборной?
– Да. Это пересмотру не подлежит.
– И даже, возможно, в неком будущем?
– Я понял – не мое. Мне бы не хотелось к этому возвращаться. Есть ряд факторов, которые мне не по душе.
– А кто займет этот пост?
– Не знаю. И это не ко мне.