Бубнов: «Единственный, кто может составить конкуренцию Германии на Евро-2016, – это Франция»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборные Германии и Франции являются главными фаворитами Евро-2016.

«В полуфинале Германию ждут определенные потери. К примеру, точно не сыграет Матс Хуммельс – системообразующий футболист в обороне. С другой стороны, мы не знаем, какие потери ждут Францию, если она вообще пройдет Исландию. На этом Евро заранее ничего нельзя загадывать.

В целом, кардинально ничего не изменилось. Немцы как были фаворитами, так ими и остались. У них, в отличие от других, чувствуется некий запас прочности, и они еще не весь свой ресурс исчерпали. Думаю, единственными, кто сможет составить им реальную конкуренцию, будут именно французы», – сказал Бубнов.