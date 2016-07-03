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    Евро-2016. Франция попытается поставить на место выскочек из Исландии

    Сегодня на Евро-2016 состоится третий поединок 1/4 финала. Хозяева турнира сборная Франции встретится с неожиданным гостем четвертьфинальной стадии – Исландией.

    Напомним, что подопечные Ларса Лагербека сенсационно вышли из группы F, заняв второе место вслед за Венгрией. Посмотрим, сумеют ли французы поставить на место выскочек с «ледяной земли». Ждать осталось недолго.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Франция – Исландия. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 21:05
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 4 июля 2016, 00:43

      Поставили уже на место! Какая боль, какая боль!!!! Чудеса бывают один раз.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 июля 2016, 23:35

      ВЫСКОЧКА ЭТО ТЫ АВТОР, ИСЛАНДЦЫ МОЛОДЦЫ БОРОТЬСЯ В КАЖДОМ МАТЧЕ ДО КОНЦА

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      Рейтинг: +57

      hyperonanist 3 июля 2016, 23:13

      Че за ноунэймы на поле с французами выбежали, почему их стюарды не ловят?

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 3 июля 2016, 22:53

      Негритята выслуживаются перед Оландом.
      Прям поклоны, кружева крутят. Бутсы друг другу целуют.

      Нука Викинги, влупить 4 гола этим чернож*пым!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta > STatham 3 июля 2016, 23:09

      А ты не заметил, что в отличие от ЧМ в команде Франции
      "чернож*пых", как ты выразился, меньше половины...?

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham > hunta 3 июля 2016, 23:15

      насчитал во время гимна 8 из 11 не чистых французов!!

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      Рейтинг: +5113

      hunta > STatham 3 июля 2016, 23:54

      А ты Шигельгрубер, чистых от нечистых отличать..?

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 3 июля 2016, 22:52

      Хоть я и не вижу на этой странице свой коммент, но я его тут написал час назад, предсказав крупную победу Франции. Мне было очевидно, что французы гораздо сильнее исландцев (в отличие от Англии), и хорошо настроились на эту игру. Иллюзии пользователей Бомбардира насчет победы исландцев меня не удивляют. Странно, что и у экспертов типа Колыванова были такие иллюзии.

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Вомбат 3 июля 2016, 23:02

      Это очевидно.... А иллюзии породила сборная Англии - худшая на этом Евро... Реально худшая , т.к. как всегда крайне переоценённая....

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 июля 2016, 22:51

      Мне их жалко блин,хорошие ребята,заслуживают большего

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2016, 22:32

      Очень жаль, хотелось викингов в полуфинале увидеть....

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta > a-rakhmatov 3 июля 2016, 22:52

      Это не реально изначально.., увы, англов они помяли, поскольку те днище и реально переоценённые "выскочки", а с франками просто всё встало на свои места....

      0
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      Рейтинг: +9

      Walk0301 3 июля 2016, 21:58

      Уже бесят такие не компетентные породы. Поменяйте заголовок ГЛОРЫ.
      А то Исландия пройдёт Францию со счётом (3:0) будете выскочками по жизни.

      0
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      Рейтинг: +9

      Walk0301 > Зенит оле оле ола 4 июля 2016, 11:05

      Да, верю! В России ведь живу . А х... делать! Если не верить и футбол смотреть не интересно. И так всё ясно будет...

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 3 июля 2016, 21:40

      Сборная Исландии не выскочка, а сборная которая ничего не боится.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 3 июля 2016, 21:36

      "Евро-2016. Исландия попытается поставить на место выскочек из Франции." Так правильнее.

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      Рейтинг: +582

      lNeTl > Ronaldinho R10 3 июля 2016, 21:39

      Надеюсь сегодня будет феерия голов,я за красивую игру

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