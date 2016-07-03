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    «Манчестер Юнайтед» готов предложить Погба 13 миллионов в год

    «Манчестер Юнайтед», как уже сообщалось ранее, готов предложить за трансфер хавбека «Ювентуса» Поля Погба 120 миллионов евро. Сам игрок в случае перехода в стан «красных дьяволов» будет зарабатывать порядка 13 миллионов фунтов стерлингов в год (250 тысяч в неделю).

    Напомним, что в настоящее время самым дорогостоящим игроком мирового футбола является полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, перешедший в Королевский клуб из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013-м году.

    В минувшем сезоне Погба принял участие в 35-ти поединках Серии А, забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    03.07.2016 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 июля 2016, 01:18

      Если такое предложение имеет место быть, то надо соглашаться и ЮВЕ и Погба

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 3 июля 2016, 08:38

      вот читаю новости про трансферы сити и сразу деньги арабов на ум приходят, если же про юнайтед то сразу на ум приходит фергюсон как он построил эту махину в манчестере которая без проблем может тратить большие деньги 3-ий год подряд. ИМХО

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