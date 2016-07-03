Нойер: «У меня еще не было таких пенальти. Большинство итальянцев просто били по центру»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился впечатлениями после победы в матче 1/4 финала Евро-2016 против команды Италии (1:1; 6:5 в серии пенальти).

«У меня еще не было такой серии пенальти, как в этот раз. Думаю, большинство итальянцев били просто по центру ворот.

Нам немного не повезло, что они сравняли счет в основное время. Но я уверен, что мы были лучше и заслуженно вышли в полуфинал.

Такая длинная серия пенальти – это что-то особенное, такая драма! Мы не сумели обыграть Италию за 90 минут. Не сумели и за 120. Эти пенальти очень подходят нашему матчу. Было нелегко, это война нервов. Я готовился, но ни один из бивших не ударил так, как они это делают обычно», – сказал Нойер.