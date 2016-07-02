Феттель: «Футболки сборной понадобятся итальянцам, чтобы вытереть слезы»

Немецкий пилот «Формулы 1» Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», отказался принять у итальянской журналистки футболку сборной Италии после квалификации к Гран-при Австрии.

«Лучше оставьте ее себе. Она вам понадобиться, когда нужно будет вытереть слезы», – сказал Феттель.

Напомним, в эти минуты проходит матч 1/4 финала Евро-2016 между сборными Италии и Германии.