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    Феттель: «Футболки сборной понадобятся итальянцам, чтобы вытереть слезы»

    Немецкий пилот «Формулы 1» Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», отказался принять у итальянской журналистки футболку сборной Италии после квалификации к Гран-при Австрии.

    «Лучше оставьте ее себе. Она вам понадобиться, когда нужно будет вытереть слезы», – сказал Феттель.

    Напомним, в эти минуты проходит матч 1/4 финала Евро-2016 между сборными Италии и Германии.

    Источник: Football Italia

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    02.07.2016 22:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 3 июля 2016, 18:44

      Какой нах патриотизм???? Выступает то он за феррари, "мейд ин итали". Это тупое задирательство носа, от полного отсутствия мозгов. Вообщем то для немцев это характерно.

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 3 июля 2016, 04:27

      СУПЕРМЭН!!!Вот это патриотизм!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 2 июля 2016, 22:59

      красавчик)

      -1
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