Феттель: «Футболки сборной понадобятся итальянцам, чтобы вытереть слезы»

Какой нах патриотизм???? Выступает то он за феррари, "мейд ин итали". Это тупое задирательство носа, от полного отсутствия мозгов. Вообщем то для немцев это характерно.
Немецкий пилот «Формулы 1» Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», отказался принять у итальянской журналистки футболку сборной Италии после квалификации к Гран-при Австрии.
«Лучше оставьте ее себе. Она вам понадобиться, когда нужно будет вытереть слезы», – сказал Феттель.
Напомним, в эти минуты проходит матч 1/4 финала Евро-2016 между сборными Италии и Германии.