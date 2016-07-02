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    Погребняк поздравил Робсона-Кану с голом в ворота Бельгии сообщением с текстом «Яйца наизнанку»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро-2016 между сборными Уэльса и Бельгии (3:1), а также рассказал, что поздравил нападающего валлийцев Хола Робсона-Кану с забитым мячом по SMS.

    – С удовольствием посмотрел эту игру. И, если честно, такая ностальгия нахлынула! Все-таки с ребятами из Уэльса – Гантером и Робсоном-Кану – вместе четыре года провел в «Рединге». Поэтому поздравляю парней и весь Уэльс с выходом в полуфинал. А Робсона-Кану – с его голом. Просто потрясающий мяч забил!

    – Как поздравите его с успехом?

    – Да я уже! Едва закончился матч, сразу отправил SMS.

    – Что написали, если не секрет?

    – Английские сленговые футбольные выражения. Если вкратце перевести, то: «Отличная работа. Топ-уровень, брат!». И, как еще в Англии говорят, «Яйца наизнанку!». Это значит, что человек блестяще выполнил тяжелый труд, отдал все свои силы.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.07.2016 12:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 14:46

      ....у них то яйца на изнанку...а у наших "в горшочек"

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Саня БУБА 2 июля 2016, 19:56

      в мешочек

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 2 июля 2016, 14:45

      А некоторые берегут свои яйца.

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      Рейтинг: +41

      slavikil 2 июля 2016, 13:01

      Уэльс молодцы, ваще ребята. Яйца наизнанку.

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