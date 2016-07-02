Дель Боске: «Касильяс был очень недоволен, но, думаю, вскоре мы уладим этот вопрос»

Бывший наставник сборной Испании Висенте дель Боске надеется уладить конфликт с голкипером национальной команды Икером Касильясом.

«Икер был очень недоволен, но, думаю, вскоре мы уладим этот вопрос. Касильяс считает, что мы плохо относились к нему. Но это только его мнение. Я разговаривал с ним после игры с чехами, просил вести себя поспокойнее. Он ответил мне, что абсолютно спокоен. Что еще я мог ему объяснить? Футболисты никогда не понимают причин, по которым остались на скамейке запасных», – приводит RAC слова дель Боске.