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    Отец Погба: «Поль хочет играть в сильном чемпионате, а «Реал» – это интересный вариант»

    Антуан Погба, отец полузащитника «Ювентуса», прокомментировал трансферные слухи вокруг персоны своего сына.

    «Поль хочет играть в более сильном чемпионате, и он сам должен решить, в какой команде ему играть. Переход в «Реал»? Это интересный вариант», – заявил Антуан Погба.

    Отметим, ранее «Ювентус» отклонил несколько предложений «Реала». Одно из них, по слухам, составляло 140 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    02.07.2016 02:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 2 июля 2016, 07:11

      Откровенно слабо отыграл весь сезон,а на Евро т.н. "лидера" как будто нет.Если Погба стоит 140 миллионов,то Гризман должен стоить 300.

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