Отец Погба: «Поль хочет играть в сильном чемпионате, а «Реал» – это интересный вариант»

Откровенно слабо отыграл весь сезон,а на Евро т.н. "лидера" как будто нет.Если Погба стоит 140 миллионов,то Гризман должен стоить 300.
Антуан Погба, отец полузащитника «Ювентуса», прокомментировал трансферные слухи вокруг персоны своего сына.
«Поль хочет играть в более сильном чемпионате, и он сам должен решить, в какой команде ему играть. Переход в «Реал»? Это интересный вариант», – заявил Антуан Погба.
Отметим, ранее «Ювентус» отклонил несколько предложений «Реала». Одно из них, по слухам, составляло 140 миллионов евро.