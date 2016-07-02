Отец Погба: «Поль хочет играть в сильном чемпионате, а «Реал» – это интересный вариант»

Антуан Погба, отец полузащитника «Ювентуса», прокомментировал трансферные слухи вокруг персоны своего сына.

«Поль хочет играть в более сильном чемпионате, и он сам должен решить, в какой команде ему играть. Переход в «Реал»? Это интересный вариант», – заявил Антуан Погба.

Отметим, ранее «Ювентус» отклонил несколько предложений «Реала». Одно из них, по слухам, составляло 140 миллионов евро.