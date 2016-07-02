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    Куртуа: «Мы проиграли бревнам»

    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не скрывал своего разочарования после вылета команды в четвертьфинале Евро-2016 от Уэльса (1:3).

    «Я очень разочарован. Я уже проиграл финал Лиги чемпионов, но сейчас чувствую себя еще хуже. У меня есть мнение по этому поводу, но я не хочу сейчас много говорить. Проблема была той же, что и в матче с Италией. Мы играли с той же тактикой, и снова проиграли.

    У нас был уникальный шанс пройти очень далеко. А Уэльс знал, что нужно делать. Они играли как бревна, но все равно создали больше шансов, чем мы. Нас беспощадно наказали футболисты, которые хуже нас», – приводит слова Куртуа sporza.be.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 01:29
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +1126

      richi 13 июня 2019, 22:31

      Главное бельгийское бревно это Дыртуа. Что за идиоты такие программы для рейтинга команд фифа принимает? Бельгия сильнейшая в мире... бухать надо всю жизнь не пересыхая, чтобы такое пригрезилось...

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 15:17

      .....та я давно уже говорил, что бельгийские звезды очень сильно переоценены!!! ...они конечно более квалифицированные кадры, нежели валлийцы, но им не хватает злости и напора....они слишком академичны...они превратились в безвольных испанцев!!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      morena.kz 2 июля 2016, 13:58

      сам ты бревно, три банки запустил!))

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 2 июля 2016, 10:05

      "Вильмотс должен принять самостоятельное решение (об отставке). Я не хочу говорить много и уничтожить всё. Мы играли с такой же тактикой, как и против Италии. И опять всё пошло не так. Я очень разочарован. Я проиграл в финале Лиги чемпионов, но здесь (потерпеть поражение) еще обиднее. У нас была уникальная возможность попасть в финал, обыграв в полуфинале португальцев, но в итоге мы уступили Уэльсу. Эту возможность (выйти в финал) мы, возможно, больше никогда не получим", - цитирует Куртуа Voetball International.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 июля 2016, 09:50

      По давно сложившейся традиции, России в группе всегда попадается будущий чемпион... Такие дела , сам не верю, но... )))))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2016, 09:36

      Куртуа сказал бы лучше что вас тренирует тренер дилетант с таким составом как у вас даже Карпин бы выиграл Евро не говоря уже о Слуцком

      7
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Garrincha58 13 июня 2019, 22:33

      Дутын звезды.

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 2 июля 2016, 09:23

      он еще просто не отошел..все нормально..

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 2 июля 2016, 09:17

      По заголовку подумал что он про наших, но наши то не выиграли не у кого

      4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 июля 2016, 09:15

      Как раз таки бревнами вчера были вы

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 2 июля 2016, 09:01

      Неуважительно..

      1
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