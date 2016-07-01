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    Защитник ЦСКА будет выступать в «Уфе»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин отправится в аренду. Он будет выступать за «Уфу» до конца следующего сезона. 27-летний защитник выступает за армейцев с 2011 года. В сезоне-2014/15 Васин также на правах аренды играл за «Мордовию».

    В прошлом сезоне Васин сыграл в российской Премьер-лиге три матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.07.2016 16:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      soldat_max 1 июля 2016, 18:43

      Бомбардир, я отписываюсь от вашей группы вк, ибо так лгать в заголовках можете только вы! Гончаренко из ЦСКА в Уфу уводит защитника основы? Вы серьезно, я думаю никто прочитав это и не подумал бы о Васине. Посоветовал бы вам исправится, но я сомневаюсь что вы думаете о читателях, лиж бы перешли по ссылке из вк.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > soldat_max 1 июля 2016, 19:04

      Васин защитник основы ЦСКА?

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      Рейтинг: +27

      soldat_max > WhiteEgon 2 июля 2016, 14:01

      А вк так и написали) уходит защитник основы) вот поэтому я и бомбанул)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2016, 18:14

      Сам загубил себе молодость... И карьеру... Нужно было выбирать клуб, в котором был шанс играть в основе, а не сидеть на лавке в "золотой клетке". Возврата нет!

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