Защитник ЦСКА будет выступать в «Уфе»

Бомбардир, я отписываюсь от вашей группы вк, ибо так лгать в заголовках можете только вы! Гончаренко из ЦСКА в Уфу уводит защитника основы? Вы серьезно, я думаю никто прочитав это и не подумал бы о Васине. Посоветовал бы вам исправится, но я сомневаюсь что вы думаете о читателях, лиж бы перешли по ссылке из вк.
Защитник ЦСКА Виктор Васин отправится в аренду. Он будет выступать за «Уфу» до конца следующего сезона. 27-летний защитник выступает за армейцев с 2011 года. В сезоне-2014/15 Васин также на правах аренды играл за «Мордовию».
В прошлом сезоне Васин сыграл в российской Премьер-лиге три матча, не отметившись результативными действиями.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 1 июля 2016 г.