Защитник ЦСКА будет выступать в «Уфе»

Защитник ЦСКА Виктор Васин отправится в аренду. Он будет выступать за «Уфу» до конца следующего сезона. 27-летний защитник выступает за армейцев с 2011 года. В сезоне-2014/15 Васин также на правах аренды играл за «Мордовию».

В прошлом сезоне Васин сыграл в российской Премьер-лиге три матча, не отметившись результативными действиями.