Голландец Куйперс обслужит матч Франции и Исландии

Сегодня стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать четвертьфинальный матч Евро-2016 между сборными Франции и Исландии. На этой встрече будет работать голландская бригада во главе с Бьорном Куйперсом. Лайнсменами будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, судьи за воротами – Пол ван Букел и Рихард Лизвельд. В качестве запасных арбитров на матч назначены Милорад Мажич и Далибор Джурджевич из Сербии.

Напомним, что матч Франции и Исландии состоится в воскресенье, 3 июля, в 22:00 по московскому времени.