Слуцкий: «Сборная России? Следующего раза не будет»

Вы посмотрите на скоростные розыгрыши бельгийцев, валлийцев, исландцев и пр. Наши по сравнению с ними даже не пешком ходят, а ползают. А Слуцкого бы надо близко к футболу не подпускать, но если в ЦСКА так его хотят, то это их дело.
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы в товарищеском матче над «Строгино» (1:0) пообщался с болельщиками.
– Леонид Викторович, спасибо вам!
– Ага, особенно за сборную.
– Ничего, в следующий раз получится!
– Следующего раза не будет...
Напомним, что Слуцкий возглавлял сборную России на чемпионате Европы-2016. Под его руководством национальная команда набрала лишь одно очко в трех матчах группового этапа. После вылета из турнира 45-летний специалист подал в отставку.
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