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    Слуцкий: «Сборная России? Следующего раза не будет»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы в товарищеском матче над «Строгино» (1:0) пообщался с болельщиками.

    – Леонид Викторович, спасибо вам!

    – Ага, особенно за сборную.

    – Ничего, в следующий раз получится!

    – Следующего раза не будет...

    Напомним, что Слуцкий возглавлял сборную России на чемпионате Европы-2016. Под его руководством национальная команда набрала лишь одно очко в трех матчах группового этапа. После вылета из турнира 45-летний специалист подал в отставку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2016 10:35
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 июля 2016, 00:33

      Вы посмотрите на скоростные розыгрыши бельгийцев, валлийцев, исландцев и пр. Наши по сравнению с ними даже не пешком ходят, а ползают. А Слуцкого бы надо близко к футболу не подпускать, но если в ЦСКА так его хотят, то это их дело.

      -2
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 2 июля 2016, 00:06

      Слуцкий настоящий мужик и хороший тренер. Слуцкофобы, поймите, дело тут не в тренере, и даже не в команде, а в РУКОВОДСТВЕ. Таких 3,14...сов как мудко нужно сажать на кол!!

      4
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      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 20:44

      Слуцкому стыдно за позор этих у*одов. Вы же читали все статью про шрам Мамаева?? Если это не блеф - то значит дело было внутри команды. На Евро разборки устраивают. И че это за команда?? Сборная не России а г**на. Не извинений ничего. Сразу свалили все. А те кто не свалил слова кидают - "нам не стыдно" и "ты епанутый?" ....

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      Рейтинг: +81

      Freeman84 > STatham 2 июля 2016, 00:02

      Все почему-то стараются умалчивать об этом инциденте. Если это все правда, то единственная вина Слуцкого в том, что он допустил в сборную такое УГ, как мамаев. Кстати, мамаев тянет на статью УК РФ "О разжигании межнац. розни"

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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 июля 2016, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гинер ЧР купил. А Слуцкий решил, что он тренер. Мордовия не хуже сыграла бы.

      -4
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 1 июля 2016, 17:13

      Молодец, хорошо сказал!

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 1 июля 2016, 15:37

      На чемпионат он сборную вывести смог,респект и уважуха ему!!Только мне кажется,что на ЧЕ он просто перемудрил,играл бы привычную схему,возможно и вышли из группы.

      4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 1 июля 2016, 15:13

      Уважаю людей,которые не цепляются за высокие должности,а просто уходят! Да,на Евро команда выступила неудачно,но объективно большинство любителей футбола понимали,что с подобным набором игроков и их способностями просто невозможно было добиться большего да и опыта в подобных турнирах у ЛВС не было!

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > nemolod 1 июля 2016, 15:41

      Неправда, можно было добиться большего, а именно выйти в 1:8. Вполне можно даже этим составом, он не слабее чем у Уэльса и Словакии. Но Слуцкий не справился даже на уровне выбора состава, не говоря уже о спортивной подготовке команды к турниру. В итоге мы поимели такую прессу о нашей футбольной сборной какой не было никогда. Впрочем, никто, даже Бердыев с Моуриньо, таких игроков как у нас сейчас есть в полуфинал ЧЕ не вывели бы.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod > Вомбат 1 июля 2016, 21:21

      С кем там можно было чего-то добиваться,если игроки просто физически не были готовы,если стандарты они не умеют выполнять,с дальних дистанций тоже забить не могут? Вина ЛВС лишь в том,что он поддался уговорам руководства РФС и взялся готовить сборную к Евро! Будь он дальновиднее,так просто после оброчных игр ушел бы в отставку,сославшись на личные причины"

      2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 1 июля 2016, 14:22

      Спрашивается,а зачем России вообще тренер нужен?
      Ведь тренер не отправляет игроков за поражением,
      плюс он не нянька,чтоб следить за тем ,что они пьют и куда ходят...
      Зачем России тренер ,провалы на ЧМ 2010,ЧЕ 2010,ЧМ 2014 и свежак ЧЕ 2016,говорят сами за себя.
      Народ !по вашему во всех этих косяках тренеры виноваты?
      Моск включите....и подумайте....22 -е буратинки ,которые с одной извилиной в башке,это тяжелый случай.

      2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > alex1951 1 июля 2016, 14:23

      ЧЕ 2012 ,а не 2010 ,сорри...

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      Рейтинг: +243

      veksill 1 июля 2016, 14:17

      Бедный Лёня, столько нервов потратил с этими брёвнами.

      -3
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      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 13:57

      А Слуцкий ничего сделать не мог. Если у этих диби*ов нет мозгов и не умеют в командную игру играть - что с них возьмешь.
      Ваше лишить их заработка и работы. Пусть идут дорогу подметают, ибо асфальт класть тоже уметь надо.

      -1
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