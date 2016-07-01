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    Бэйл: «На чемпионате Европы чертовски здорово»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Евро-2016 с командой Бельгии.

    – В составе сборной Бельгии есть такие звезды, как Эден Азар и Кевин Де Брюйне. Каково будет противостоять им на этой стадии турнира?

    – Уверен, это будет незабываемо. У Бельгии отличная команда с сильными футболистами. Будет интересно сыграть против нее. Нас ждет серьезное испытание, и мы возьмемся за дело с огромным рвением.

    – Ваш личный старт на турнире получился очень удачным. Испытываете ли вы дополнительное давление из-за того, что являетесь одной из главных звезд Евро-2016?

    – Ничего подобного не ощущаю. Стараюсь просто наслаждаться турниром вместе с партнерами и соотечественниками. Здесь чертовски здорово. Мы пытаемся смаковать текущий момент, и, думаю, это видно по нашей игре.

    – Как сказывается нарастающий ажиотаж вокруг команды?

    – Уверен, что для болельщиков напряжение возросло, но они все так же бесподобны. Их кричалки, песни и другие формы поддержки изумительны, все это просто невероятно. Мы хотим поблагодарить каждого, кто приехал сюда поддержать нас. Надеемся, болельщики смогут гордиться нами, в пятницу мы намерены выложиться на все сто.

    – Знаете ли вы, что творится сейчас в Уэльсе?

    – Игрокам присылают видеосюжеты, и мы знаем, какая атмосфера царит в различных фан-зонах Уэльса. В честь меня на время чемпионата даже город переименовали. Нам приятно быть частью этого праздника. Мы очень благодарны. Постараемся и дальше радовать болельщиков.

    Источник: УЕФА

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    01.07.2016 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 21:06

      Нет Бейл. Видимо на Чемпионате Европы не здорово.
      Сборной России там не понравилось. Поэтому они полетели тусить в другое место. Тратить честно заработанные отпускные.

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