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    Игроки сборной Англии поддержали идею приглашения в команду зарубежного тренера

    Лидеры сборной Англии склонны к тому, чтобы национальную команду возглавил зарубежный тренер.

    Источник сообщает, что футболистов не устраивают специалисты, такие как Сэм Эллардайс, Алан Пардью, Стив Брюс и Эдди Хау, которые могут стать преемником Роя Ходжсона.

    Есть информация, что исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн обсудил возможные кандидатуры нового главного тренера с опытными игроками сборной капитаном.

    Ранее сообщалось, что Ходжсон покинул команду после вылета от Исландии (1:2) на стадии 1/8 финала Евро-2016.

    Источник: The Guardian

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    01.07.2016 06:25
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