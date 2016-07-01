Роналду нанес по воротам соперников на Евро-2016 42 удара, но забил только два гола

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2016 нанес по воротам соперников 42 удара, однако только два из них оказались результативными. Отметим, что оба забитых мяча португальца пришлись на матч группового этапа с Венгрией (3:3).

Вместе со сборной Португалии нападающий пробился в полуфинал Евро-2016, одолев в 1/4 финала Польшу (1:1; 5:3 по пенальти).