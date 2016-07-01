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    Роналду нанес по воротам соперников на Евро-2016 42 удара, но забил только два гола

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2016 нанес по воротам соперников 42 удара, однако только два из них оказались результативными. Отметим, что оба забитых мяча португальца пришлись на матч группового этапа с Венгрией (3:3).

    Вместе со сборной Португалии нападающий пробился в полуфинал Евро-2016, одолев в 1/4 финала Польшу (1:1; 5:3 по пенальти).

    Источник: Twitter

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    01.07.2016 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 1 июля 2016, 14:36

      Топ-футболист.
      С другой стороны - партнеры не выводят его на пустые ворота на расстояние метра, как в Реале... Так что - Роналду не виноват.

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 1 июля 2016, 06:43

      мастер своего дела

      1
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      Рейтинг: +238

      Громит 1 июля 2016, 04:40

      С Кержа пример берет - Бил, бьет и будет бить..мимо..

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