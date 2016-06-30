Митрофанов: «Чистая прибыль от продажи Халка составила порядка 45 миллиона»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов нашел положительные стороны в уходе лидера сине-бело-голубых Халка в «Шанхай Теллэйс».

«Продажа Халка выгодна сама по себе. Мы потратили 40 млн. евро на его трансфер, а заработали почти 56 миллионов базовой суммы. С учетом амортизации чистая прибыль от этой сделки составила порядка 45 миллиона евро.

Есть еще и косвенные доходы: участие Халка в различных рекламных активностях клуба. Такие доходы мы оцениваем в сумму порядка 19 миллионов евро. Также он принимал участие в получении доходов от УЕФА. За 4 года они составили около 90 миллионов евро. 40-45 процентов в этом результате – доля Халка по системе гол+пас», — заключил Митрофанов.