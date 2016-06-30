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  • Митрофанов: «Чистая прибыль от продажи Халка составила порядка 45 миллиона»

Митрофанов: «Чистая прибыль от продажи Халка составила порядка 45 миллиона»

30 июня 2016, 14:06
16

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов нашел положительные стороны в уходе лидера сине-бело-голубых Халка в «Шанхай Теллэйс».

«Продажа Халка выгодна сама по себе. Мы потратили 40 млн. евро на его трансфер, а заработали почти 56 миллионов базовой суммы. С учетом амортизации чистая прибыль от этой сделки составила порядка 45 миллиона евро.

Есть еще и косвенные доходы: участие Халка в различных рекламных активностях клуба. Такие доходы мы оцениваем в сумму порядка 19 миллионов евро. Также он принимал участие в получении доходов от УЕФА. За 4 года они составили около 90 миллионов евро. 40-45 процентов в этом результате – доля Халка по системе гол+пас», — заключил Митрофанов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Митрофанов Максим
Комментарии (16)
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a-rakhmatov
1467287222
Хороший дополнительный бизнес у Газпрома )))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467287485
Верните Халку его долю!!!
Дзюбу тоже касается. Тема, не свое! Фу! Отдай!
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Саня БУБА
1467288944
.....какая хорошая маржа!...а что, неплохой бизнес: прикупить еще Ибру за 50-к, через пару лет продать его в какой-нить Синь_Хуа за 100...а че нет???
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андрей андреев
1467289918
Да ладно..А я шестерку 10лет назад купил за 150,а сейчас продал за 30.Это сколько я наварил? С учётом инфляции+-,где то 200,если Митрофанову верить.
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арейская
1467291538
40 отдали за трансфер, а не 60, как писали все СМИ? Даже пусть и 40, но что-то никак не сходится, если в результате получилась прибыль 45, он что у вас совсем зарплату не получал, или зарплата у вас не входит в конечный результат в подсчете прибыли? А ещё съем жилья и предоставление авто за счет клуба? Да мало-ли какие ещё услуги были предоставлены за счет клуба, ведь практически игроки сами ничего не оплачивают, разве что идут траты на собственные развлечения, ну там курорты, театры и прочее...
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Fju-2
1467293291
Если Митрофанову дать посчитать во что городу обходится строительство стадиона, то наверняка получится прибыльный проект.
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Vasilii1958
1467294046
За халка отдали народные деньги и от продажи верните народу митрофанов иуда
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Krasnodar 123
1467296045
ТЕПЕРЬ ПИЛЯЙТЕ!
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swot1205
1467297507
Поехал денежку зашибать
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CheKubana
1467306346
А брали за 60!!! Как так получается???
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