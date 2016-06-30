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  • Менеджер «Астаны»: «Футболисты, которые не попадают в составы топ-клубов, нам не интересны»

Менеджер «Астаны»: «Футболисты, которые не попадают в составы топ-клубов, нам не интересны»

30 июня 2016, 12:32
2

Бывший агент Марко Трабукки, назначенный на должность генерального менеджера «Астаны», заявил о намерениях подписывать только высококлассных футболистов.

«Насчет агентской деятельности — вы, наверное, знаете: агентов ФИФА больше нет. Сейчас любой человек может зарегистрироваться как посредник. Я предупредил все клубы, с кем я работал, и моих клиентов, что с 1 июля я перехожу на другую работу — даже не потому, что подобное совместительство запрещено, а потому, что сейчас хочу полностью посвятить себя развитию футбольного клуба «Астана».

Насчет приглашения футболистов, которые не попадают в составы топ-клубов, — они нам не интересны. Мы постараемся опережать грандов, чтобы выкупать футболистов, которые пользуются спросом», — заключил Трабукки.

Источник: Sports.kz
Казахстан. Премьер-Лига Астана
Комментарии (2)
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Ден 781
1467281549
Да уж
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кошмарик
1467296401
и что курит этот Трабукки??? прёт его не по-детски..
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