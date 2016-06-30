Менеджер «Астаны»: «Футболисты, которые не попадают в составы топ-клубов, нам не интересны»

Бывший агент Марко Трабукки, назначенный на должность генерального менеджера «Астаны», заявил о намерениях подписывать только высококлассных футболистов.

«Насчет агентской деятельности — вы, наверное, знаете: агентов ФИФА больше нет. Сейчас любой человек может зарегистрироваться как посредник. Я предупредил все клубы, с кем я работал, и моих клиентов, что с 1 июля я перехожу на другую работу — даже не потому, что подобное совместительство запрещено, а потому, что сейчас хочу полностью посвятить себя развитию футбольного клуба «Астана».



Насчет приглашения футболистов, которые не попадают в составы топ-клубов, — они нам не интересны. Мы постараемся опережать грандов, чтобы выкупать футболистов, которые пользуются спросом», — заключил Трабукки.

