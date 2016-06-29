Джеррард: «Начал беспокоиться за Англию, когда она не сумела обыграть слабую Россию»

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард поделился размышлениям о выступлении англичан на Евро-2016.

«Россия и Словакия – слабые команды, и когда мы не сумели обыграть их, я начал беспокоиться. Я не видел ничего хорошего в том, что мы создавали моменты, и переживал, что более организованная и атакующая команда доставит нам проблемы. Это подтвердилось.

Мы проиграли Исландии – не Германии, Испании или Италии. Я не соглашался и не соглашусь с тем, что нас нет хорошей команды, а также с тем, что наши игроки являются продуктом слабой лиги.

Мы провалились из-за неправильных решений, неспособности реагировать на развитие событий и повторения ошибок прошлого», – уверен Джеррард.