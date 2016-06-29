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  • Колосков: «В РФПЛ необходимо ввести единую заработную плату для игроков»

Колосков: «В РФПЛ необходимо ввести единую заработную плату для игроков»

29 июня 2016, 14:57
15

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что в российской Премьер-лиге необходимо установить единую заработную плату для футболистов.

«Надо платить деньги игрокам за результаты, а не за пребывание на поле. Необходимо давать маленькую зарплату и хорошие бонусы за победу. Но закон должен быть един для всех, чтобы не получилось так, что одни будут его добросовестно выполнять, а другие – в конвертах деньги носить.

Потолок зарплат? Отношусь к этому положительно. В КХЛ это активно практикуют, но и там находятся люди, которые обходят закон. Часто говорят, что мы вынуждены платить большие деньги молодым российским игрокам из-за лимита на легионеров. Но зарплаты устанавливают клубы, а не РФС. Лимит здесь ни при чем, он нам только помогает. Просто им необходимо правильно распорядиться.

Все зависит от интересов футбольных клубов. Они не готовят своих воспитанников, а покупают иностранных игроков среднего уровня. Клубам РФПЛ необходимо вместе собраться и договориться установить для игроков единую заработную плату», – считает Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Juve1897
1467202086
Ну хоть что то путное сказал. А то сидит там в фифа лет уже 30 и нихрена не делает!
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Serjoga
1467202454
Где еще нужно проиграть, чтобы "родились" нормальные идеи?
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Саня БУБА
1467204220
....только прогрессивные дифференцированные зарплаты спасут наш футбол!!!...деньгами их развратили, деньгами надо и на место ставить!!! (..я тебя породил, я тебя и убью! Т.Бульба)
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tanis 29
1467205139
А Колоскову пенсию среднюю по стране.
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Обамка
1467208186
Давно пора это сделать,чтоб у игрока стремление появилось,хочешь большие деньги получать играй так чтоб тебя заметили в зарубежном клубе,раньше так и было.
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Zmeu'
1467210175
Да правильно все выполнил работу хорошо получи а просидел на лавке лапу соси))
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a-rakhmatov
1467215330
Футбольный социализм построим в России и будем бороться с футбольным капитализмом Европы.........бред "сивой кобылы"
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Kollljan
1467217120
Нужно ввести возрастной потолок для публичных высказываний. Для того, чтобы маразма в масс медиа было меньше.
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гость shuh
1467220835
футбол давно уже превратили в какой то бизнес. это уже не исправить слишком большие деньги крутятся вокруг футбола.
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meiram
1467223076
Судя по уровню игроков сборной можно сделать правильные выводы и правильные стимулирующие решения в клубах для развития прогресса футбола и не баловать контрактами, агентов убрать вообще из-за больших издержек. Для осуществления контракта есть юристы и каждый футболист должен уметь себя оценивать!
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