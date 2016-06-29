Колосков: «В РФПЛ необходимо ввести единую заработную плату для игроков»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что в российской Премьер-лиге необходимо установить единую заработную плату для футболистов.

«Надо платить деньги игрокам за результаты, а не за пребывание на поле. Необходимо давать маленькую зарплату и хорошие бонусы за победу. Но закон должен быть един для всех, чтобы не получилось так, что одни будут его добросовестно выполнять, а другие – в конвертах деньги носить.

Потолок зарплат? Отношусь к этому положительно. В КХЛ это активно практикуют, но и там находятся люди, которые обходят закон. Часто говорят, что мы вынуждены платить большие деньги молодым российским игрокам из-за лимита на легионеров. Но зарплаты устанавливают клубы, а не РФС. Лимит здесь ни при чем, он нам только помогает. Просто им необходимо правильно распорядиться.

Все зависит от интересов футбольных клубов. Они не готовят своих воспитанников, а покупают иностранных игроков среднего уровня. Клубам РФПЛ необходимо вместе собраться и договориться установить для игроков единую заработную плату», – считает Колосков.