Лебедев: «Вся зарплата российских игроков должна полностью зависеть от их КПД на поле»

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил ввести «сдельную» оплату труда для российских футболистов. По его мнению, на заработок игроков должно влиять качество их игры.

«Я считаю, что зарплата футболиста, что в клубе, что в сборной, должна целиком и полностью зависеть от качества его игры, от того, сколько времени он провел на поле, сколько он сделал голевых передач, сколько забил мячей. Надо высчитывать его, условно назовем это, коэффициент полезного действия. Вся зарплата игроков должна полностью зависеть от их КПД на поле.

Мы видим результаты лимита на легионеров, который существует в нашей стране вот уже больше 10 лет: сборная России не показывает никаких результатов. Мы с треском провалились на чемпионате Европы в Польше, мы с грохотом провалились на чемпионате мира в Бразилии, и мы с позором вылетели сейчас с чемпионата Европы во Франции. Поэтому утверждение о том, что российским игрокам нужна практика, а лимит на легионеров выбьет их из практики, оказалось неоправданным. Тем лицам, которые предлагали введение лимита, пора в этом признаться и принять решение о его отмене», – приводит слова Лебедева агентство городских новостей «Москва».