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  • Лебедев: «Вся зарплата российских игроков должна полностью зависеть от их КПД на поле»

Лебедев: «Вся зарплата российских игроков должна полностью зависеть от их КПД на поле»

29 июня 2016, 00:46
22

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил ввести «сдельную» оплату труда для российских футболистов. По его мнению, на заработок игроков должно влиять качество их игры.

«Я считаю, что зарплата футболиста, что в клубе, что в сборной, должна целиком и полностью зависеть от качества его игры, от того, сколько времени он провел на поле, сколько он сделал голевых передач, сколько забил мячей. Надо высчитывать его, условно назовем это, коэффициент полезного действия. Вся зарплата игроков должна полностью зависеть от их КПД на поле.

Мы видим результаты лимита на легионеров, который существует в нашей стране вот уже больше 10 лет: сборная России не показывает никаких результатов. Мы с треском провалились на чемпионате Европы в Польше, мы с грохотом провалились на чемпионате мира в Бразилии, и мы с позором вылетели сейчас с чемпионата Европы во Франции. Поэтому утверждение о том, что российским игрокам нужна практика, а лимит на легионеров выбьет их из практики, оказалось неоправданным. Тем лицам, которые предлагали введение лимита, пора в этом признаться и принять решение о его отмене», – приводит слова Лебедева агентство городских новостей «Москва».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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hyperonanist
1467151001
Сцука, как и у депутатов. Участок дороги построил и расписался за него - получи пряник. Через год яма - два пряника обратно. И так по всем направлениям. Заживём-то как!
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kotmyshka
1467151314
Применить этот КПД к тем лицам, которые предлагали введение лимита.
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sEleCt 85
1467157223
И Бубнов будет выщитывать КПД, и выдавать З\П)))я ЗА
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Диктор
1467169229
Я как то уже писал-сделайте им зарплату тысяч 50-а вот за полезные для команды действия на поле-давайте хорошие премиальные-вот и будет стимул ЗАРАБОТАТЬ-а не просто отбыть.
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Томь вперёд
1467171610
Сколько можно об этом говорить!? Давно пора сделать! Правда смелость на себя никто не возьмёт, разве что ВВ.
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Nayturs
1467175101
Не получится ввести КПД, потому что клубы (почти все) это частные "игрушки" состоятельных бизнесменов и они сами выбирают кому и сколько платить. Поэтому введение КПД на клубном уровне станет просто формальностью, где всем будут ставить галочки. Пример. Игрок с паспортом РФ переходит в клуб, где есть реальный расчет КПД и получает ползарплаты, думаете он будет играть лучше? Нет! Он уйдет в другой клуб, где ему гарантируют 100% КПД. Выдумывать что-то нет смысла, просто посмотрите на другие чемпионаты (Чехия, Польша, Венгрия) там мало легионеров, потому что им не готовы платить огромные зарплаты, а доморощенные футболисты, не развращенные лимитом, играют за те деньги, которые им предлагают их клубы, и играют на максимуме. Их мотивирует цель - стать лучше и переехать в более сильную лигу, для дальнейшего профессионального развития и заработка. А из-за лимита у наших футболистов пропала мотивация, деньги платят в РФПЛ большие, стоит ли ехать в Англию, чтобы там напрягаться? Да, это другой путь, не тот по которому десять лет идет РФС. У РФС ориентация на Премьер Лигу Англии и топ 5 европейских футбольных лиг. Они хотят сильную лигу за счет сильных и дорогих легионеров, но если в топ 5 лиг едут, чтобы расти профессионально, то к нам просто деньги получать.
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forward163
1467175989
И это стало понятно после 100500 позорного вылета???
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kykyi
1467176659
Как всегда перед выборами ЛДПР понесло:" каждой женщине по мужику","правительство в отставку". После выборов вся эта безумная белиберда заканчивается и делают, что прикажут. Насколько я понял, этот Лебедев, член исполкома РФС, а значит он лично голосовал и за лимит и за всю эту систему. Теперь решил "по буянить", пойдут выборы и опять будет делать и голосовать как прикажут.
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андрей андреев
1467189666
Продолжая мысль Жирика(м) нужно всем так платить.Сейчас спад производства,значит не платить думе,правительству и тому кто их назначил.Когда начнётся рост,давать премии(1%роста-всем по 10000)
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a-rakhmatov
1467189893
Хорошая мысль....играй, забивай и получай! Разленились наши футболисты в последнее время.....
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