«Саутгемптон» купит у ЦСКА Мусу за 25 миллионов

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжает входить в сферу интересов английских клубов. Теперь «Саутгемптон» готов вступить в борьбу за игрока, который тренерским штабом клуба рассматривается в роли замены для Садьо Мане, перешедшего в «Ливерпуль».

Англичане оценивают трансфер Мусы в 25 миллионов евро, и данная сумма может устроить ЦСКА. При этом не исключается, что «Саутгемптон» введет в сделку и различные виды бонусных отчислений армейцам при определенных достижениях Мусы в АПЛ, утверждает Owngoalnigeria.

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