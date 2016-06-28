Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Спасибо «Севилье», сотрудникам клуба и болельщикам»

    Испанский специалист Унаи Эмери выразил благодарность «Севилье», в которой он работал с 2013 года.

    «Каждое утро я благодарю «Севилью» за те годы и за те моменты, которые пережил в клубе. Я возглавил его в сложный для него период и хорошо осознавал, что работа у руля этой команды – вызов для меня. Обещал президенту, что «Севилья» будет играть в Лиге чемпионов. И мы вновь начали слушать гимн этого турнира. Кроме того, за эти годы мы играли в восьми финалах, выиграв три титула.

    Очень сложно прерывать отношения, которые настолько приятны для всех. Я хотел сделать это с полным уважением к болельщикам. Спасибо клубу, его сотрудникам и болельщикам», – приводит слова Эмери его официальный сайт.

    В данный момент Эмери является безработным. Согласно трансферным слухам, он является кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». «Севилью» после его ухода возглавил бывший наставник сборной Чили Хорхе Сампаоли.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.06.2016 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 28 июня 2016, 11:52

      Удачи Эмери !!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 июня 2016, 11:41

      Воссоединится тандем тренеришка-игрочишка?
      Делаем ставки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11