Алексей Ионов: «Почему «Зенит» не возвращает Ионова?»

Сергей Ионов уверен, что его сын Алексей мог бы продолжить карьеру в «Зените», чьим воспитанником он является. Напомним, после вылета «Динамо» в ФНЛ по итогам прошлого сезона, Алексей перебрался в ЦСКА.

«Была ли моральная преграда переходить в клуб-конкурент родного «Зенита»? Я бы поставил вопрос иначе. Все прекрасно знают, что «Динамо» вылетело в ФНЛ. Тогда у меня вопрос к «Зениту» и к их руководству. И Шейнин, и Стрепетов, и все-все-все говорят, что нужно «Зениту» возвращать своих воспитанников в родной клуб.

Так что ж «Зенит» не возвращает Ионова? Что ж в том году все было хорошо, а как дело дошло до конкретики перехода в «Зенит», все – в кусты. Почему так? Тем более все понимают, что трансферное окно открыто, «Динамо» вылетело ФНЛ.

Позвонили бы мне, Леше. Спросили бы: «Леш, мы может начинать переговоры с «Динамо» о твоем возвращении в «Зенит». Получаем ответ и переходим к переговорам», – считает Ионов-старший.