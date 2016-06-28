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Алексей Ионов: «Почему «Зенит» не возвращает Ионова?»

28 июня 2016, 06:20
22

Сергей Ионов уверен, что его сын Алексей мог бы продолжить карьеру в «Зените», чьим воспитанником он является. Напомним, после вылета «Динамо» в ФНЛ по итогам прошлого сезона, Алексей перебрался в ЦСКА.

«Была ли моральная преграда переходить в клуб-конкурент родного «Зенита»? Я бы поставил вопрос иначе. Все прекрасно знают, что «Динамо» вылетело в ФНЛ. Тогда у меня вопрос к «Зениту» и к их руководству. И Шейнин, и Стрепетов, и все-все-все говорят, что нужно «Зениту» возвращать своих воспитанников в родной клуб.

Так что ж «Зенит» не возвращает Ионова? Что ж в том году все было хорошо, а как дело дошло до конкретики перехода в «Зенит», все – в кусты. Почему так? Тем более все понимают, что трансферное окно открыто, «Динамо» вылетело ФНЛ.

Позвонили бы мне, Леше. Спросили бы: «Леш, мы может начинать переговоры с «Динамо» о твоем возвращении в «Зенит». Получаем ответ и переходим к переговорам», – считает Ионов-старший.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит ЦСКА Динамо Ионов Алексей
Комментарии (22)
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gor77
1467085574
При чём здесь деньги??? После чемпионата Европы все притихнут и будут спокойно играть за тот контракт, который им предложат. Вопрос в другом - сколько воспитанников за последнее время потеряли Зенит, Динамо, Спартак, ЦСКА, Локомотив и другие? Лимит не лимит, дело то в другом. Все прекрасно понимают, что сейчас начинается смена поколений, а вот заменить стариков практически не кем. Ну? Дело же не только в деньгах. Зато "УРА" все кричат, когда выиграли. И наоборот, "Всех ругают", когда проиграют. Купить проще, чем вырастить.
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Диктор
1467087250
Значит не нужен-раз не зовут.
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18JG
1467093704
Вы хоть статьи проверяйте перед опубликованием, мать же вашу...
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Garrincha58
1467093849
Ионов конечно игрок среднего уровня но намного сильней скажем Юсупова или Рязанцева так что не понятно Дюковской взгляд
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8-Gattuso-8
1467094582
Да ведь (соблюдайте правила) потому-что не нужен
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geragera
1467095666
нахер этот алкаш нужен
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порт
1467096149
В Зените больше не пьют
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neveldomha
1467096319
Ну возьмитеееее меняяяяяяя!!!!
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serhz
1467109449
В Зените и без Ионова бездарей -пустышек немало наберётся
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Zenit-84
1467110291
не надо косячить было в Питере...
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