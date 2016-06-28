Ширер: «Мы были абсолютно безнадежны все 90 минут»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал игру своих соотечественников в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

«Это был худший матч в исполнении английской сборной из всех, что я когда-либо видел. С начала и до конца мы не боролись и не мыслили на поле – абсолютная безнадежность все 90 минут.

Еще после матчей в группе я говорил, что Англия недостаточно хороша.

У Роя не было системы, он не знал своих игроков и использовал неподходящую тактику. В команде были те, кто не заслуживал там быть. Кому в мире могло прийти в голову взять Уилшира? Он не провел ни одного полного матча за последний год. Разве он мог быть достаточно хорош, чтобы представлять Англию?», – сказал Ширер.