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    Евро-2016. Исландия одержала волевую победу над Англией и вышла в1/4 финала

    В матче 1/8 финала Евро-2016 команда Исландии обыграла сборную Англии со счетом 2:1. На гол Уэйна Руни исландцы ответили точными ударами Рагнара Сигурдссона и Колбейнна Сигторссона.

    В четвертьфинале Исландия сыграет со сборной Франции.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Англия – Исландия – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Руни, 4; 1:1 – Сигурдссон, 6; 1:2 – Сигторссон, 19.

    Англия: Харт, Уокер, Кейхилл, Смоллинг, Роуз, Дайер (Уилшир, 46), Руни (Рэшфорд, 87), Алли, Стерлинг (Варди, 60), Старридж, Кейн.

    Исландия: Халльдорссон, Саеварссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Скуласон, Гуннарссон, Гудмундссон, Б. Бьярнасон, Сигторссон (Э. Бьярнасон, 77), Бодварссон, Г. Сигурдссон.

    Предупреждения: Г. Сигурдссон, 38; Старридж, 47; Гудмундссон, 66.

    Календарь Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 23:52
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +82

      KELT88 28 июня 2016, 07:36

      Из грязи, в князи. Так держать исландцы!!!

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 28 июня 2016, 05:42

      так держать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1811

      gor77 28 июня 2016, 05:18

      А ведь Исландия вполне может повторить успех Дании!!!
      Вот теперь всё только начинается! )))))

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 28 июня 2016, 05:11

      круто!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 28 июня 2016, 04:58

      круто!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      palych1974 28 июня 2016, 04:11

      Вот так исландцы! Чё сказать, круто!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 июня 2016, 03:53

      Викинги хуйнули геев. Нормально все.

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 28 июня 2016, 02:08

      кстати жду сенсации! исландия 1-0 франция!

      1
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 28 июня 2016, 00:43

      Финал. Бельгия - Исландия?)

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > SARSAD 28 июня 2016, 02:09

      свою бельгию оставь дома на полке! еще та недокоманда

      3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 28 июня 2016, 00:38

      ...нет слов...
      ...браво Исландия !!!

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