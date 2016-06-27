Евро-2016 вышел на первое место среди всех ЧЕ по числу голов

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Евро-2016 между сборными Англии и Исландии.

Первый гол этой встречи, забитый Уэйном Руни, стал 86-м мячом на этом турнире. Таким образом, Евро-2016 превзошел по числу голов чемпионат Европы 2000 года, на котором было забито 85 мячей, и стал самым результативным континентальным первенством.

При этом в первых 38 матчах Евро-2016 средняя результативность составляла 1,89 гола за игру – самый низкий показатель в истории.

Напомним, в нынешнем Евро впервые в истории участвуют 24 команды. В разные периоды титул чемпиона Европы разыгрывали четыре, восемь и 16 команд.

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