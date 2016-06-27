РФС отдает предпочтение иностранцу при выборе главного тренера сборной

Что можно сделать за 2 года? Да, почти ничего. Кто бы не стал тренером задача перед ним будет стоять неразрешимая - где взять игроков, как сделать из тех, кого всё-таки найдут, команду... Думается, что тренер-иностранец с этой задачей точно не справится. Да и все хорошие тренеры-иностранцы уже заняты. Нет, конечно, заплатив огромные деньги, конечно, можно кого-нибудь перекупить, но ... ТО, что когда-то получилось с Хиддингом, не прошло уже с Адвокатом и, тем более, с Капелло. Так стоит ли наступать на те же грабли?!
РФС работает над выбором нового главного тренера для сборной России.
Сообщается, что руководство организации отдает предпочтение кандидатуре иностранного специалиста, чье имя не называется.
По информации источника, Станиславу Черчесову предложение пока сделано не было, а шансы Курбана Бердыева получить эту должность минимальны. Напомним, ранее Бердыев продлил контракт с «Ростовом».
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