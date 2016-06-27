РФС отдает предпочтение иностранцу при выборе главного тренера сборной

РФС работает над выбором нового главного тренера для сборной России.

Сообщается, что руководство организации отдает предпочтение кандидатуре иностранного специалиста, чье имя не называется.

По информации источника, Станиславу Черчесову предложение пока сделано не было, а шансы Курбана Бердыева получить эту должность минимальны. Напомним, ранее Бердыев продлил контракт с «Ростовом».

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