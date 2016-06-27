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    РФС отдает предпочтение иностранцу при выборе главного тренера сборной

    РФС работает над выбором нового главного тренера для сборной России.

    Сообщается, что руководство организации отдает предпочтение кандидатуре иностранного специалиста, чье имя не называется.

    По информации источника, Станиславу Черчесову предложение пока сделано не было, а шансы Курбана Бердыева получить эту должность минимальны. Напомним, ранее Бердыев продлил контракт с «Ростовом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 23:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +80

      СК 28 июня 2016, 11:36

      Что можно сделать за 2 года? Да, почти ничего. Кто бы не стал тренером задача перед ним будет стоять неразрешимая - где взять игроков, как сделать из тех, кого всё-таки найдут, команду... Думается, что тренер-иностранец с этой задачей точно не справится. Да и все хорошие тренеры-иностранцы уже заняты. Нет, конечно, заплатив огромные деньги, конечно, можно кого-нибудь перекупить, но ... ТО, что когда-то получилось с Хиддингом, не прошло уже с Адвокатом и, тем более, с Капелло. Так стоит ли наступать на те же грабли?!

      0
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 28 июня 2016, 08:46

      Ходбы помер мутко тогда все изменится

      1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 28 июня 2016, 06:53

      Перемен боятся как огня ! Новый тренер ,да домашний ЧМ ,авось помогут ! А дальше снова ,по- старинке ,на авось !Видимо что то изменить можно только со сменой руководства РФС !

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 28 июня 2016, 02:34

      Сообщается, что руководство организации отдает предпочтение кандидатуре иностранного "карманного"специалиста, чье имя не называется в интересах дальнейшего следствия по "делу"))

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 28 июня 2016, 00:14

      Мне кажется, уже не важно, кого брать. Россия взяла разгон вниз, и только упав на самое дно, это движение будет остановлено, надеюсь, с карьерами многих наших чиновников. Невозможно точечными перестановками вылечить это больное чудовище, только резать, как в известном фильме, резать к чертовой матери, по живому.

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 28 июня 2016, 00:04

      Мутко на кол

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 27 июня 2016, 23:57

      Тут нужно трио - Гус, Дик и Фабио! А в качестве ганорара задарить им питерский строящийся стадион! )))

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 27 июня 2016, 23:57

      В РФС сидят придурки !!!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 июня 2016, 23:55

      Бубнова наххххх ставьте....терять все равно не чего уже

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      Рейтинг: +57

      hyperonanist 27 июня 2016, 23:42

      Для кого тренера выбирам? Тут, балять, пастух нужен. С кнутом, такой, суровый как сибирский дровосек.

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