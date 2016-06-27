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    Дюрица: «Я оказался не нужен «Локомотиву»

    Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица рассказал о причинах своего ухода из московского клуба.

    «Клуб ничего не предложил, со мной никто не разговаривал. Просто тишина. Навязываться не хотел, у меня тоже есть гордость. Ни я, ни другие ребята не понимали, почему так происходит. Сам себя уже настроил, что, наверное, они не хотят продлевать контракт, что пора уезжать. Продал машину, сдал квартиру и уехал на Евро. Если я не нужен «Локомотиву», ничего страшного. Пойду туда, где я нужен.

    Я отдал «Локомотиву» очень много, но теперь моя карьера там закончилась. Здесь когда-то мне очень помогли. Массажист Шаман вылечил мне спину, сделал новым человеком. Я очень расстроился, когда Шаман уходил из клуба. Почти шесть лет каждый день он со мной работал. Я его очень уважаю. Шаман творил чудеса – мог так поправить человеку спину, что переставала болеть и нога.

    Варианты продолжения карьеры есть, интересуются клубы из Европы. Если честно, во Франции уже соскучился по Москве. Для меня Россия – второй дом. Обязательно приеду, как будет время», – сказал Дюрица.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.06.2016 13:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 июня 2016, 02:23

      Удачи тебе, Ян! И спасибо за честно отработанные года в России! Всё-же ещё надеюсь увидеть тебя в РФПЛ, пусть это будет и не "Локо"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июня 2016, 15:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эффектный гол в игре со Спартаком в свои ворота засадил.Да и вся команда выглядела,как будто обещали железнодорожникам морды набить за победу.Может,твой гол в свои ворота сидит в башке Смородской?

      -4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 июня 2016, 13:18

      Успехов!

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ШарКий вояж в ТуЛузу 27 июня 2016, 13:44

      Комментарий удален.

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