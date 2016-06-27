Глеб: «Лимит российскому футболу на пользу не идет»

Бывший хавбек «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал игру сборной России на Евро-2016. Напомним, что на европейском первенстве россияне набрали одно очко в трех матчах и заняли последнее место в группе.

– Сильно переживали за сборную России?

– Эх… Конечно. Смотрел все игры. Рассчитывал на большее. Комментарии здесь, что называется, излишни. Все все прекрасно понимают.

– Теперь многие вновь стали говорить, что главная причина сборной России заключается в отсутствии наших футболистов за рубежом.

– Уверен, лимит российскому футболу на пользу не идет. Я даже сейчас не о белорусах в РФПЛ. Из-за этого лимита ваши игроки расслабляются, никому ничего не хотят доказывать, никуда не стремятся уезжать. Добротные футболисты среднего уровня получают в два раз больше, чем в Европе. Смысл ему срываться с места?

– А кто из нынешних игроков сборной России мог бы заиграть в Европе?

– Нет смысла что-то комментировать после такого Евро…

– Просто Кокорина не так давно еще сватали в “Арсенал”. Смог бы он играть в команде Венгера?

– Кокорин – талантливый футболист, быстрый, техничный. Но, как я уже сказал, зарплаты в РФПЛ и за границей несопоставимы. Играешь дома – семья, друзья, а тебе еще и такие бабки дают. Зачем что-то доказывать, если здесь ты король?

Я не конкретно про Кокорина сейчас, а про проблему российского футбола в целом.