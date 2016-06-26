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    Амброзини: «Сборной России не хватило Дзагоева и Денисова»

    Экс-игрок сборной Италии Массимо Амброзини высказал свое мнение о выступлении сборной России на Евро-2016. Итальянец считает, что в провале команды нет вины главного тренера Леонида Слуцкого.

    «Здесь даже не в нем проблема. Думаю, ему очень не хватило двух ключевых игроков центра поля – Дзагоева и Денисова, которые получили травмы перед началом турнира. В таких условиях сложно показывать тот же стиль и тактику игры, что и в квалификационных играх, которые вы провели неплохо.

    Мне больше не понравилось, как показали себя сами игроки на поле. Кокорин сыграл так себе, еще несколько игроков тоже, Смолов не смог себя показать, играя на краю.

    «Что нужно поменять? Прежде всего, надо найти новых центральных защитников, все-таки Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич, скажем так, уже не «тянут». Но, повторюсь, в целом у вас есть качественные игроки», – заявил Амброзини.

    Источник: ТАСС

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    26.06.2016 22:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +49

      De-create 27 июня 2016, 09:16

      Ни фига себе... а он про них откуда знает??? похоже любитель футбольных менеджеров! )

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 27 июня 2016, 08:38

      ......меня вообще удивляет, что кто то в европе еще про нашу сборную рассуждает!!!!.....это сколько надо людям заплатить, что бы они что то сказали про нашу сборную, которой нет???

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июня 2016, 08:14

      Ага,если бы играли Дзагоев и Денисов,тогда бы и Березуцкие с Игнашевичем помолодели лет на 10.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июня 2016, 23:41

      все играют... кроме россии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июня 2016, 22:45

      Амброзини им не хватило

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 июня 2016, 22:34

      все это заметили: и дилетанты, и профессионалы (даже зарубежные), а слуцкий не заметил

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