Пайе: «Нам все равно, с кем играть в четвертьфинале»

Нападающий сборной Франции Димитри Пайе поделился своими впечатлениями от матча против Ирландии (2:1).

«Мы пропустили быстрый гол. Это худшее, что может случиться в футболе. Зато у нас было еще много времени, чтобы отыграться. Во второй половине команда показала свой футбол. В первом тайме мы впустую тратили силы, но смогли собраться в перерыве. Сложно противостоять команде, которая играет так, как мы во втором тайме.

Англия или Исландия? Нам все рвано, с кем играть в четвертьфинале. На этой стадии просто нет легких соперников», – заявил Пайе.