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    Чорлука: «Мы плакали в раздевалке, понимая, что такого шанса у Хорватии просто не будет»

    Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016, в котором хорваты со счетом 0:1 уступили Португалии.

    – Что сейчас у вас на душе?

    – Там плохо. Эта Хорватия сильнее этой Португалии. Но Португалия оказалась удачливей. Жаль, что вылетели, винить, однако, некого.

    – Это самый трагичный момент в вашей карьере?

    – Ну, нет, когда в Вене проиграли туркам в 2008-м, тоже было горько. Чувствовал себя тогда намного хуже, чем сегодня.

    – Ваша команда вообще выглядела едва ли не самой играющей на групповом этапе.

    – Лучше бы мы сегодня были самыми забивающими.

    – На поле многие хорваты плакали. Что происходило в раздевалке?

    – То же самое. Многие понимали: такого шанса у них просто не будет.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.06.2016 11:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 26 июня 2016, 13:55

      Болел вчера за хорватов, но в районе 60-й минуты просто заснул :), кончились силы смотреть эту тягомотину. Проснулся за 2 минуты до гола :))

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 июня 2016, 12:48

      Расстроен за хорватов. Тот случай, когда не стыдно за игру сборной, просто был не их день. Все равно на родине их будут встречать как героев, одна победа над Испанией чего стоит.

      4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 11:33

      ....вот это показатель того, ради и во имя чего играют футболисты!!!...одни понимают, что шанса стать ЧЕ у них больше не будет и оооочень расстроены!!!...а другие, кривоногие, понимают, что не взирая на никчемную игру, на их счета капают евро тугрики в немыслимых объемах....и как то возможность стать ЧЕ скрывается за дымкой от кальяна где нибудь на Таити.........................
      .............

      6
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 26 июня 2016, 11:28

      Хорватов искренне жаль, слезы - признак что РЕАЛЬНО БИЛИСЬ И ХОТЕЛИ! Не то что наши полешки со словами: "А почему нам должно быть стыдно?".

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 июня 2016, 11:25

      Очень жалко хорватов.Они были одними из лучших на Евро-2016.

      4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Чеславас 26 июня 2016, 12:23

      по ВСЕМ ли показателям??? По забитым голам, например, как там че?

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