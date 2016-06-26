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    Венгрия и Бельгия решат судьбу еще одной путевки в четвертьфинал

    Сегодня в рамках 1/8 финала Евро-2016 сойдутся одно из главных открытий и «темная лошадка» турнира: сборная Венгрии сразится с Бельгией за путевку в четвертьфинал. Венгры сенсационно выиграли группу F, а бельгийцы шагнули в плей-офф, заняв второе место в квартете Е. На бумаге именно «красные дьяволы» выглядят фаворитами, однако подопечные Бернда Шторка способны преподнести очередной сюрприз.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 июня 2016, 13:02

      Очень надеюсь, что обе сборные покажут веселый, зрелищный футбол. Венгры способны дать бой "теневым" фаворитам, ну а Бельгии нужно будет играть в полную силу, не надеясь на то, что соперник совершит ошибку.

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