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Ракитич: «Столько слез в раздевалке я не видел никогда»

26 июня 2016, 09:18
36

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016 против Португалии (0:1).

«Увы, но домой отправляется команда, которая была лучше на поле. Мы понимаем это, но должны по-спортивному поздравить Португалию с выходом в 1/4 финала.

Это был худший способ проиграть матч. Трудно найти правильные слова, не всегда действует спортивная справедливость. Мы показали, что наша команда – одна из лучших в Европе. Но я никогда не видел столько слез в раздевалке. Спасибо всем за поддержку, мы сделали все, что могли», – цитирует Ракитича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Хорватия Португалия Ракитич Иван
Комментарии (36)
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abhvfdtcn
1466922618
девчуля привыкла в баселоне плакать
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Саня БУБА
1466923569
.....хорваты действительно были сильнее!!!...их по настоящему жаль!!!....раз плакали после такого поражения - значит настоящие мужики!!!!!...уважаю, молодцы!!!!...вот так бы наших плакать научить
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18JG
1466923928
Тряпки, блядь! Поражения нужно принимать, как мужики! Без поражений не бывает побед.
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ВасяК
1466924783
А у наших после вылета,ни один мускул не дёрнулся !!!
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zadira56
1466927156
Кристина тупо отскочила. Жаль хорватов,поражения они не заслуживали
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C_R_777
1466930460
кто же виноват, что вы косорылые...за 120 минут ни одного удара в створ ворот не нанесли, за счёт чего вы хотели победить, за счёт автогола?..
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cska59
1466930703
Да не переживайте,берите пример со сборной России-все спокойные,продули и на курорты подались.
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MrVanes-Zenit
1466931155
Очень жаль хорватов И правда заслужили выход в 1/4 больше, чем португальцы Желаю им вылететь от Польшы
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diadushka
1466936775
Хорватов очень жалко, но они сами виноваты, много моментов не реализовали, а к концу встречи и вовсе осторожнее играли, впрочем как и португальцы! В итоге в борьбе очень осторожных к концу игры команд, одной из них больше повезло!
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nekakvse
1466939310
Ракитич: «Вместе с «Барселоной» я уже обошел Роналду, теперь хочется повторить это на Евро-2016» - Теперь гори в аду!
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