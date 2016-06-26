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    Ракитич: «Столько слез в раздевалке я не видел никогда»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016 против Португалии (0:1).

    «Увы, но домой отправляется команда, которая была лучше на поле. Мы понимаем это, но должны по-спортивному поздравить Португалию с выходом в 1/4 финала.

    Это был худший способ проиграть матч. Трудно найти правильные слова, не всегда действует спортивная справедливость. Мы показали, что наша команда – одна из лучших в Европе. Но я никогда не видел столько слез в раздевалке. Спасибо всем за поддержку, мы сделали все, что могли», – цитирует Ракитича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 09:18
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +58

      nekakvse 26 июня 2016, 14:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ракитич: «Вместе с «Барселоной» я уже обошел Роналду, теперь хочется повторить это на Евро-2016»
      - Теперь гори в аду!

      -4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 июня 2016, 14:08

      очень жаль, но не не надо переживать. Берите пример с Россиян. Вот кто держит удар. Обоср...сь на Евро и на курорты- сил набираться перед новым сезоном. А вы, ребята действительно классную игру показали, и за нее вам не должно быть стыдно.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 июня 2016, 13:26

      Хорватов очень жалко, но они сами виноваты, много моментов не реализовали, а к концу встречи и вовсе осторожнее играли, впрочем как и португальцы! В итоге в борьбе очень осторожных к концу игры команд, одной из них больше повезло!

      3
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      Рейтинг: +84

      FANS86 26 июня 2016, 12:49

      Интересно сколько слез пролила наша сборная после матча с Уэльсом?

      -1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > FANS86 26 июня 2016, 14:10

      я бы не сказал

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 июня 2016, 12:14

      Да, хорваты были хороши, но по сути только 10 минут во 2-ом овертайме они доминировали... Создали 3 момента по сути за весь матч и ни одного удара в створ! Проиграли, бывает, это футбол. Бывает когда команда реально на поле разносит соперника и наносит под 20 ударов за матч в створ, и проигрывает пропустив мяч с левого стандарта. Вот это несправедливость! А во вчерашнем матче команды были по сути равны... Кто попал в створ тот и победил. Какие вопросы к справедливости? Все выкладывались на максимум и прошёл тот, кто прошёл.

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 июня 2016, 11:55

      Хорватский защитник с косичкой, который по голове себя бил постоянно - он один трёшку всадить мог, но не судьба. Жаль хорватов.

      4
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 26 июня 2016, 11:52

      Очень жаль хорватов
      И правда заслужили выход в 1/4 больше, чем португальцы
      Желаю им вылететь от Польшы

      1
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      Рейтинг: +129

      cska59 26 июня 2016, 11:45

      Да не переживайте,берите пример со сборной России-все спокойные,продули и на курорты подались.

      11
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 26 июня 2016, 11:41

      кто же виноват, что вы косорылые...за 120 минут ни одного удара в створ ворот не нанесли, за счёт чего вы хотели победить, за счёт автогола?..

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > C_R_777 26 июня 2016, 11:55

      Ты матч смотрел?

      2
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 > Обер-КанцлерЪ 16 июля 2016, 11:05

      смотрел конечно, а ты статистику смотрел? 0 ударов в створ у хорватов

      1
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 26 июня 2016, 11:26

      Хорватов искренне жаль, слезы - признак что РЕАЛЬНО БИЛИСЬ И ХОТЕЛИ! Не то что наши полешки со словами: "А почему нам должно быть стыдно?".

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