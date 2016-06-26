Ракитич: «Столько слез в раздевалке я не видел никогда»

Ракитич: «Вместе с «Барселоной» я уже обошел Роналду, теперь хочется повторить это на Евро-2016»
- Теперь гори в аду!
Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016 против Португалии (0:1).
«Увы, но домой отправляется команда, которая была лучше на поле. Мы понимаем это, но должны по-спортивному поздравить Португалию с выходом в 1/4 финала.
Это был худший способ проиграть матч. Трудно найти правильные слова, не всегда действует спортивная справедливость. Мы показали, что наша команда – одна из лучших в Европе. Но я никогда не видел столько слез в раздевалке. Спасибо всем за поддержку, мы сделали все, что могли», – цитирует Ракитича официальный сайт Хорватского футбольного союза.
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