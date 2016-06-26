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    «Зенит» согласился отпустить Витселя в другой клуб

    «Зенит» готов отпустить полузащитника Акселя Витселя в летнее трансферное окно. Руководство петербуржцев намерено выручить от продажи бельгийского футболиста не менее 25 миллионов евро. Сообщается, что сам хавбек планирует зарабатывать в новом клубе около 3,5-4 миллионов евро за сезон.

    Также отмечается, что в борьбу за игрока, на которого претендуют «Ювентус», «Наполи» и «Рома», включился «Эвертон».

    Напомним, что соглашение Витселя с «Зенитом» истекает в следующем году. На данный момент его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.06.2016 07:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +58

      Kelll 26 июня 2016, 13:27

      да пусть продают, а то через годик сам уйдет за просто так. Не интересно ему в России че человека держать а так хоть и денег заработает клуб и глядишь кого из молодежи в основу поставят (если конечно тренер решиться)

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 июня 2016, 11:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      главное, зениту сохранить свою звезду дзюбу))) аха-ха

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2016, 10:57

      давно пора а Зенит пусть играет с Юсуповым и Рязанцевым скоро к ним присоединится еще один супер полузащитник Файзулин и вместе они приведут Зенит к чемпионству в ФНЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 26 июня 2016, 10:50

      Больше десятки не стоит))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 26 июня 2016, 10:39

      так себе полузащитник

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 26 июня 2016, 10:34

      правильно. хватит ему в болоте тухнуть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 июня 2016, 10:05

      Хотят 25, продадут за 15, объявят 20. А купили за 40 )))))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 26 июня 2016, 10:02

      катись колбаской по малой невской

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 26 июня 2016, 09:49

      Давно пора, он только мучается.

      3
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 26 июня 2016, 09:25

      Очень правильное решение. Это уже не тот Витсель.

      2
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