Пепе: «Португалия проявила настоящий командный дух»

Защитник сборной Португалии Пепе подвел итоги победного матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии (1:0).

«Отдали очень много сил. Эта форма значит для меня очень многое, я с гордостью защищаю честь сборной. Болельщики оказывали нам потрясающую поддержку с самого первого дня во Франции. Эта победа – для них. Они всегда верили в нас и давали дополнительные силы.

Гол во втором экстра-тайме стал нашей благодарностью. Понимали, что предстоит встретиться с сильной командой, в составе которой много блестящих игроков. Однако мы проявили настоящий командный дух и терпеливо ждали своего шанса», – сказал Пепе.