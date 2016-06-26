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Пепе: «Португалия проявила настоящий командный дух»

26 июня 2016, 07:20
5

Защитник сборной Португалии Пепе подвел итоги победного матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии (1:0).

«Отдали очень много сил. Эта форма значит для меня очень многое, я с гордостью защищаю честь сборной. Болельщики оказывали нам потрясающую поддержку с самого первого дня во Франции. Эта победа – для них. Они всегда верили в нас и давали дополнительные силы.

Гол во втором экстра-тайме стал нашей благодарностью. Понимали, что предстоит встретиться с сильной командой, в составе которой много блестящих игроков. Однако мы проявили настоящий командный дух и терпеливо ждали своего шанса», – сказал Пепе.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Хорватия Португалия Пепе
Комментарии (5)
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Lexa_Lexa
1466921437
Пепе - самый пидорковат.й игрочишка за всю историю футбола, подлый, мерзкий, гад!!!
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abhvfdtcn
1466922887
Португалия -чемпион, роналду -золотой мяч!
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ЖОРРО
1466924804
Повезло вам конечно!
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Diesel133
1466927576
с такой игрой Польша вам шансов не оставит
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sochi-2013
1466932175
смешно пошутил.
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