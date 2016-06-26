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    Ирландия постарается дать бой Франции в 1/8 финала чемпионата Европы

    26 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы пройдет матч между сборными Франции и Ирландии. Французские болельщики ожидают очень многого от своих любимцев на домашнем турнире, поэтому в этой встрече их устроит лишь победа подопечных Дидье Дешама. Ирландцы же выполнили свою задачу на Евро-2016, преодолев стадию группового этапа, поэтому в сегодняшнем поединке «парни в зеленом» могут чувствовать себя вполне комфортно.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 15:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 26 июня 2016, 17:27

      сказки не будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 26 июня 2016, 16:15

      контрик пропустят и будет 0-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 26 июня 2016, 16:03

      И уже 0-1)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Su27Flanker 26 июня 2016, 16:08

      Я тоже хотел написать!! УЖЕ В ЗУБЫ ДАЛИ!!
      Позже узнаем - остались ли у французев эти ЗУБЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 июня 2016, 15:08

      Интересно, хоть ктото верит в то, что Ирландия может выбить Францию??

      0
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      Рейтинг: +12

      Егор Чуманов 26 июня 2016, 07:15

      Заголовок-то исправьте. Франция - Ирландия.

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